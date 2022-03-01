В Украине заработала платежная система PayPal

В Украине заработала международная электронная платёжная система PayPal.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Теперь можно делать покупки в Интернете, перечислять средства и выводить деньги на украинские банковские карты. Подвязывайте ваши карты Visa и Mastercard и пользуйтесь уже сейчас. Спасибо команде, которая так быстро отреагировала на нашу просьбу и поддерживает украинцев во время войны. Также спасибо нашей команде, команде Нацбанка и IT-сообществу за помощь», - отметил Федоров.