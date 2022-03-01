В Украине для бизнеса введут льготные кредиты под 0% и отменят бюрократию в виде лицензий и разрешений, - Президент Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что бизнес в регионах, где не идут боевые действия, может взять кредит под 0%.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

Кабинет министров Украины расширит кредитную программу для бизнеса 5-7-9.

- Создаем новую возможность – любой бизнес может получить кредит под 0% на время военного положения + один месяц после войны. Далее будет минимальная ставка 5%. А общий объем кредита может составить до 60 миллионов гривен. Чтобы был шире круг бизнеса, который может пользоваться нашей программой, - отметил Зеленский.

Также правительство отменит большинство регуляций до бизнеса – количество разрешений и лицензий сократят с более чем 600 до 20 обязательных.

- Для абсолютного большинства бизнеса в Украине будет работать декларативный принцип. Объявил про начало деятельности и свободно работаешь, - пояснил Глава государства.

Зеленский поручил Национальному банку Украины и народным депутатам найти возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в национальные банки.