В Украине цены на бензин и дизельное топливо с 18 марта снизятся на 5-7 гривен

прочтения: 3789
18.03.2022 09:42

С 18 марта цены на топливо в Украине снизятся. Теперь дизтопливо будет стоить на 5 гривен дешевле (снижение с 44,90 до 39,96 за литр), бензин - более чем на 7 гривен дешевле (снижение с 43,52 до 35,76 грн за литр).

Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Это произошло благодаря тому, что Верховная рада приняла правительственный законопроект об отмене акциза на топливо и снижение ставки НДС с 20% до 7%.

«Таким образом, мы достигаем баланса, когда за счет радикального снижения налогов цена снижается», - говорится в сообщении.

    Фотофакт