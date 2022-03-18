Польша введет программу Антипутинский щит, чтобы оградить свою экономику от влияния России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о разработке нового правительственного плана действий под названием Антипутинский щит, предусматривающего дерусификацию экономики.

Об этом сообщает «Лига.net».

«Война России с Украиной создает огромную экономическую турбулентность во всем мире. Для борьбы с ней мы решили запустить Антипутинский щит. Он будет преемником программ Антикризисный щит и Антиинфляционный щит, доказавших свою эффективность в борьбе с последствиями пандемии», - заявил Моравецкий.

Антипутинский щит предполагает продолжение борьбы с инфляцией, поддержку создания новых рабочих мест, защиту работавших на российском рынке компаний, дерусификацию польской и европейской экономики, энергетическую диверсификацию, предотвращение повышения цен на пищевые продукты, поддержку фермеров и субсидии на удобрения.

«Мы не можем повлиять на все. Путин непредсказуем, но благодаря последовательной реализации нашей программы Антипутинский щит мы сделаем все возможное, чтобы оградить Польшу и наших союзников от будущих угроз», - отметил Моравецкий.

Ранее уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский заявил, что Польша отказывается от покупки российского газа с 2023 года, и не будет продлевать долгосрочный контракт, истекающий 31 декабря.