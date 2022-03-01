Зеленский поручил упростить доставку в Украину товаров первой необходимости – иначе «полетят головы» таможенников

Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить доставку из-за границы товаров и гуманитарной помощи.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Война – не время для того, чтобы бюрократы, карьеристы из разных ведомств усложняли обеспечение людей. Мы хотим максимально упростить прохождение через таможню всех товаров, необходимых сейчас украинцам. Если для этого нужно убирать налоги и акцизы во время военного положения, мы готовы это сделать. Если для этого нужно убрать таможенников, не понимающих задач военного времени, действовать быстро – мы это сделаем. Наши границы должны быть открыты для всего, что нужно украинцам. Жду соответствующих решений до конца дня. А потом и поддержки от народных депутатов, - отметил Зеленский.