Нацбанк перечислил со спецсчета на нужды военных более 12,2 миллиардов гривен

Национальный банк Украины перечислил на нужды военных со специального счета более 12,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

«На 19 марта 2022 года остаток средств на спецсчете, который открыл НБУ для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет примерно 71 миллион гривен. Всего Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 12,2 миллиарда гривен», - говорится в сообщении.

В Нацбанке добавили, что львиная доля этих средств (8,685 миллиардов гривен) пошла на нужды Министерства обороны. На нужды Национальной гвардии Украины перечислили 950 миллионов, для Национальной полиции – 1 миллиард 650 миллионов гривен, для поддержки Государственной пограничной службы – 980 миллионов гривен.

Всего с момента открытия спецсчета на него перечислено более 12,3 миллиардов гривен (в эквиваленте) пожертвований. В частности, около 3,6 миллиарда гривен (в эквиваленте) поступило из-за границы в иностранной валюте.

В НБУ напомнили, что средства для помощи Украинской Армии можно перечислить как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces

«По состоянию на 19 марта 2022 года остаток средств на счете Министерства социальной политики, который открыл НБУ для гуманитарных целей, - около 290 миллионов гривен. Именно такая сумма перечислена на счет со дня его открытия (1 марта). В частности, более 147 миллионов гривен (в эквиваленте) поступило из-за границы в иностранной валюте», - добавили в Нацбанке.

В НБУ напомнили, что деньги для помощи гражданам, которые страдают от войны, также можно перечислить и по реквизитам, и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/humanitarian-aid-to-ukraine