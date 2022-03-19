Международная нефтесервисная компания Baker Hughes остановила инвестиции в РФ

Нефтесервисная компания Baker Hughes останавливает инвестирование в новые проекты в России.

Об этом сообщается на сайте компании.

Компания продолжит выполнять действующие договорные обязательства при условии, если они не будут нарушать режим санкций.

«Кризис в Украине вызывает серьезное беспокойство, и мы решительно поддерживает дипломатическое решение. Мы осуждаем насилие, наши сердца - с пострадавшими», - заявил председатель и генеральный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли.

Отметим, что Baker Hughes стала третьей компанией из «большой четверки» нефтесервиса, которая объявила о решении начать выход из России. Все три компании, судя по их заявлениям, продолжат деятельность в рамках существующих контрактов и предприятий.

К нефтесервисным услугам относятся: бурение скважин (эксплуатационных и разведочных), их текущий и капитальный ремонт, сейсмические исследования и геофизические работы, строительство инфраструктуры, применение методов повышения нефтеотдачи пластов и интенсификация добычи, транспортные услуги, обслуживание и ремонт нефтепромышленного оборудования.

Помимо Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes, в «большую четверку» нефтесервисных компаний входит Weatherford.