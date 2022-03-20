«Кредитные каникулы – это отсрочка уплаты долга, а не его списание», - НБУ

Национальный банк Украины разъяснил, что кредитные каникулы не освобождают от уплаты долгов и процентов.

Об этом сообщили в НБУ.

Ранее приняли Закон Украины №2120-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения». Новый закон изменяет ряд правил работы банков и небанковских финансовых учреждений, в том числе предоставляющих услуги по кредитованию. Цель этих изменений – прежде всего, облегчить ситуацию для украинцев-заемщиков на время войны и послевоенного восстановления экономики.

Для этого новый закон предусматривает, что во время действия военного положения и в 30-дневный срок после дня его прекращения или отмены потребитель не будет нести ответственность перед кредитодателем в случае просрочки выполнения обязательств по потребительскому кредиту. Кроме того, в случае допущения такой просрочки потребитель освобождается, в частности, от обязанности уплаты кредитодателю неустойки (штрафа, пени) и других платежей, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите.

Также запрещается в случае невыполнения обязательств по договору о потребительском кредите увеличение процентной ставки за пользование кредитом, кроме случаев, когда установление изменяющейся процентной ставки предусмотрено кредитным договором или договором о потребительском кредите.

«В то же время обращаем внимание, что неустойка (штраф, пеня) и другие платежи, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите, начисленные включительно с 24 февраля 2022 за просрочку выполнения по такому договору, подлежат списанию».