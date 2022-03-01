Франция заморозила 22 миллиарда евро активов Центробанка РФ

Правительство Франции заморозило средства Центрального банка россии на сумму 22 миллиарда евро. Также это коснулось счетов и недвижимости частных лиц, которые попали под санкции западных стран.

Об этом в воскресенье, 20 марта, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RTL, передает ТАСС.

«Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 миллиарда евро. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 миллионов евро», – сказал министр.

По словам министра, на территории страны Франция заморозила недвижимость общей стоимостью 0,5 миллиарда евро, которые принадлежат примерно 30 россиянам.