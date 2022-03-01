Офис Президента ввел программу поддержки посевной, чтобы сохранить урожай на уровне 70%

В Украине запустили программу поддержки посевной, чтобы, несмотря на войну, собрать 70% прошлогоднего урожая.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Ростислав Шурма, передает «Экономическая правда».

Как говорится, речь идет, в частности, о льготном финансировании аграриев. Шурма сказал, что запасов пшеницы, растительного масла, кукурузы и других базовых продуктов на складах достаточно на 3-5 лет.