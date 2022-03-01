УЗ возвращает платный проезд на часть направлений

«Укрзалізниця» возвращает платный проезд для направлений с запада в центр, на восток и юг. Кроме того, платным будет проезд в соседние страны.

Об этом заявил глава компании Александр Камышин.

— Платный проезд для рейсов, которые с запада едут в центр, на восток и на юг. Уже на этой неделе мы возвращаем платный проезд за границу в соседние страны, - заявил Камышин.

Отмечается, что за три недели с начала российского вторжения в Украину «Укрзалізниця» эвакуационными рейсами вывезло почти 3 миллиона украинцев. При этом заграницу уехало 380 тысяч жителей. Но проезд все это время был бесплатный.