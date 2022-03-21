Саудовская Аравия намерена увеличить добычу нефти и занять российскую нишу на рынке

Саудовская Аравия планирует значительно увеличить добычу нефти. Saudi Aramco сообщила о намерении нарастить добычу нефти до 13 миллионов баррелей в сутки к 2027 году с 9,2 млн б/с, зафиксированных в 2021 году.

Об этом пишет «Зеркало недели».

Чистая прибыль Saudi Aramco в 2021 году благодаря высоким ценам на нефть и высокой марже переработки и нефтехимии выросла в 2,2 раза, до $110 млрд. При этом относительно «доковидного» 2019 года чистая прибыль компании выросла на 25%.

Saudi Aramco – национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. Является источником до 80% доходов в саудовский бюджет.

Напомним, что на фоне военного вторжения России в Украину, многие страны мира заявили об полном или постепенном отказе от закупок российских нефти и газа. Саудовская Аравия может стать одним из основных направлений компенсации поставок.