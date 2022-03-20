Стабильную работу приложения Приват24 обещают восстановить к завтрашнему утру

В течение 20 марта и начала дня 21 марта могут быть временные паузы в работе приложения Приват24.

Об этом сообщили в ПриватБанке.

- Команда IТ-специалистов ПриватБанка вторые сутки в режиме 24/7 работает над внедрением резервных мощностей для бесперебойной работы ПриватБанка. Учитывая большое количество услуг, предоставляемых ПриватБанком, настройка требует большего времени, чем планировалось в начале работ, - заявил заместитель главы правления Мариуш Качмарек.

Отмечается, что такая работа уникальна для банковского рынка, и необходимость настройки многих сервисов может повлечь за собой временные паузы в работе Приват24.