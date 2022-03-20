Стабильную работу приложения Приват24 обещают восстановить к завтрашнему утру

В течение 20 марта и начала дня 21 марта могут быть временные паузы в работе приложения Приват24.
Об этом сообщили в ПриватБанке.
- Команда IТ-специалистов ПриватБанка вторые сутки в режиме 24/7 работает над внедрением резервных мощностей для бесперебойной работы ПриватБанка. Учитывая большое количество услуг, предоставляемых ПриватБанком, настройка требует большего времени, чем планировалось в начале работ, - заявил заместитель главы правления Мариуш Качмарек.
Отмечается, что такая работа уникальна для банковского рынка, и необходимость настройки многих сервисов может повлечь за собой временные паузы в работе Приват24.
«Просим отнестись к этому с пониманием, ведь наша работа направлена на стабильность обслуживания и безопасность средств наших клиентов. Просим прощения за временные неудобства и надеемся на ваше понимание», - говорится в сообщении.