Новая Зеландия выделит Украине $3,5 миллиона на покупку нелетального оружия, а также вышлет из своих запасов защитное снаряжение

Новая Зеландия собирается выделить Украине 5 миллионов новозеландских долларов, или 3,5 миллионов долларов, на покупку нелетального оружия, и пришлет защитное снаряжение – бронежилеты, шлемы и жилеты.

Об этом сообщила премьер-министра страны Джасинду Ардерн, передает RNZ.

Премьер уточнила, что средства для закупки оружия будут направлены в целевой фонд Североатлантического альянса, который обеспечивает поставку топлива, военных пайков, средств связи и военных аптечек для ВС Украины.

«Это первый случай, когда Новая Зеландия предоставляет прямое финансирование поставок оружия и нелетального военного оборудования», - подчеркнула Ардерн.

В рамках поставок военного снаряжения из собственных запасов Новая Зеландия направит в Украину тактическое защитное снаряжение, в частности 1 066 пластин для бронежилетов, 473 защитных шлема и 571 камуфляжный бронежилет.

Как указал министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаия Махута, оборонное ведомство страны в настоящий момент «срочно работает над деталями поставки, чтобы понять, как быстро можно доставить оборудование на территорию Украины».