Братья Суркисы покинули Украину и могли не задекларировать на таможне $17,6 миллиона, - СМИ

Олигархи Игорь и Григорий Суркис выехали за пределы Украины в начале полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Суркисы выехали в Венгрию отдельно на двух автомобилях 26 февраля между 22:40 и 23:00. Суркисы выехали без декларирования наличных денег на украинской таможне, хотя на венгерском таможенном пункте оформили у себя наличными 17,6 миллионов долларов. Пересекли границу они через пункт «Вилок», расположенный в Береговском районе Закарпатской области.

Младший брат Игорь Суркис уехал в бронированной машине Maybach S650 с Ольгой Романовой (гражданкой РФ), Вячеславом Суркисом и Яной Суркис. Рыночная стоимость такого авто составляет около 700 тысяч долларов без растаможки.

Народный депутат Григорий Суркис выехал на автомобиле Mercedez-Benz ML-500. Рыночная стоимость такого авто достигает 100 тысяч долларов без растаможки. Его пассажирами были Никита Кулешов, Зоя Кострыкина, Алексей Борисов и Дана Шевчук.

Пересечение границы Суркисами регистрировал тот же наряд пограничников, который оформлял пересечение границы Анастасии Котвицкой, жены соратника бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. Котвицкая могла вывезти в чемоданах более 30 миллионов долларов наличными без декларирования.