Можно снимать в банкоматах и перечислять на другие карты: Украинцам начали выплачивать по 6500 гривен от «еПоддержки»

В Украине начались первые выплаты по 6 тысяч 500 гривен по программе «еПоддержка». Деньги выплачиваются наемным работникам и ФОПам в населенных пунктах, где ведутся активные боевые действия. Также эти средства можно будет снять в банкомате или перевести на другую карту.

«Начались первые выплаты 6 500 гривен «еПоддержки» для тех, кто подал заявки в первый день. Почти 500 тысяч украинцев их получили. Денежные средства поступают поочередно», - отметил он.

Он также подчеркнул, что любые смс с просьбой перейти по ссылке, чтобы получить 6 500 гривен, являются интернет-мошенничеством. Уведомление о зачислении денег приходит в приложение банка, клиентом которого вы являетесь.