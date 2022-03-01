Мировой логистический гигант Maersk заявил о полном прекращении деятельности и продаже активов в россии

Одна из трех крупнейших логистических компаний мира – датская Maersk – объявила о полном прекращении деятельности и продаже активов в России.

Письмо компании к клиентам, датированное 21 марта, опубликовал в Facebook украинский бизнесмен Денис Довгополый.

«В свете продолжающегося конфликта между Россией и Украиной Maersk как ответственный участник транспортного рынка принял решение о прекращении деятельности в России и продаже активов компании в России», – сказано в письме.

В Maersk добавили, что поэтапное прекращение деятельности уже началось: заказы, сделанные до этого, компания пообещала выполнить, ввезенные в Россию контейнеры компания намерена вернуть до конца апреля 2022 года.