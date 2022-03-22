В россии приостановил работу единственный завод, который занимается производством танков

В россии приостановили работу предприятия «Уралвагонзавода» и Челябинский тракторный завод – там производят и ремонтируют танки и другую бронированную технику для ВС РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Оккупационные войска, действующие на территории Украины, остро нуждаются в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и военной техники. По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства приостановлена работа предприятий корпорации «Уралзавод» и Челябинского тракторного завода. Указанные предприятия специализируются на производстве и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд вооруженных сил российской федерации», - говорится в сообщении.

В то же время, как пишет Defense Express, «Уралвагонзавод» - единственное российское предприятие, осуществляющее серийный сбор танков, как на нужды российской армии, так и на экспорт.

Также проблемы с комплектующими вызвали сбои в ремонте бронетехники армии РФ. А несмотря на попытки провести «импортозамещение», реальная зависимость российского военно-промышленного комплекса от западных комплектующих – катастрофическая.

В частности, вся система управления огнем в модернизированных российских танках опирается на французские тепловизоры, которые поставлялись в обход санкций с 2014 года, через Беларусь.

Западные санкции будут иметь аналогичный каскадный эффект по всему военно-промышленному комплексу РФ. То есть речь идет не только о невозможности производства вооружения, что появилось с 2000-х годов, а даже о невозможности текущего ремонта изготовленной ранее техники и вооружения.