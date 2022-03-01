Помощь бизнесу и упрощение поставок гумпомощи: Ким рассказал о направлениях, которыми сейчас занимается Николаевкая ОВА

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что принял участие в селекторном совещании в Офисе Президиента, где среди прочих вопросов обсуждалось создание рабочей группы, которая будет помогать бизнесу работать.
Об этом он сообщил в своем видео.
– Чем заняты сегодня? В первую очередь, провели селектор с Офисом. Мы готовим рабочую группу, которая будет работать по бизнесу, отдельно будут обзваниваться, собираться данные, что необходимо. Я понимаю, что сельскому хозяйству нужна реализация. Мы над этим работаем, в том числе, на льготы по УЗ и перевозкам для того, чтобы выровнять цены и чтоб была какая-то логика, чтоб освободить склады, которые сейчас с подсолнечным маслом, с зерном и так далее. Другая группа собирает данные, чтоб восстановить логические цепочки, либо получить гарантию, либо по деньгам. Бизнес надо запускать, иначе будет скучно так жить, когда не работает бизнес, – сказал Виталий Ким.
Также вскоре хотят упростить поставки гуманитарной помощи.
– По гуманитарке. Есть централизованная, есть волонтеры, которые везут. Эта ситуация будет упрощена и письма от областной военной администрации будут не нужны. Мы понимаем, что все стараются ради страны, завозят и так далее. Для того, чтобы упростить эту цепочку, тоже будет послабление с документами. А так, в принципе, работаем, – отметил Ким.