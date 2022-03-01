Помощь бизнесу и упрощение поставок гумпомощи: Ким рассказал о направлениях, которыми сейчас занимается Николаевкая ОВА

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что принял участие в селекторном совещании в Офисе Президиента, где среди прочих вопросов обсуждалось создание рабочей группы, которая будет помогать бизнесу работать.

Об этом он сообщил в своем видео.

– Чем заняты сегодня? В первую очередь, провели селектор с Офисом. Мы готовим рабочую группу, которая будет работать по бизнесу, отдельно будут обзваниваться, собираться данные, что необходимо. Я понимаю, что сельскому хозяйству нужна реализация. Мы над этим работаем, в том числе, на льготы по УЗ и перевозкам для того, чтобы выровнять цены и чтоб была какая-то логика, чтоб освободить склады, которые сейчас с подсолнечным маслом, с зерном и так далее. Другая группа собирает данные, чтоб восстановить логические цепочки, либо получить гарантию, либо по деньгам. Бизнес надо запускать, иначе будет скучно так жить, когда не работает бизнес, – сказал Виталий Ким.

Также вскоре хотят упростить поставки гуманитарной помощи.