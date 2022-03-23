Минфин разместил военных облигаций на сумму свыше ₴6 миллиардов

Министерство финансов разместило военные облигации внутреннего государственного займа на 6,03 миллиарда гривен .

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

В сообщении отметили, что Минфин продал двухмесячные гривневые облигации с доходностью 10% на 1,15 миллиарда гривен. Военные облигации со сроком обращения в один год с доходностью 11% на сумму 4,87 миллиарда гривен.

Известно, что уже четвертый выпуск военных облигаций с начала марта. Всего было продано военных ОВГЗ на 19,5 миллиарда гривен и 12 миллионов долларов.