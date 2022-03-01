Зеленский подписал закон о трудовых отношениях в военное время: «Чтобы не было кадрового дефицита»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Об этом сообщает «Экономическая правда».

Этим документом Верховная Рада на период военного положения дерегулировала и либерализовала отдельные условия трудовых отношений для оперативного привлечения работников и устранения кадрового дефицита и нехватки рабочей силы. Закон разрешает работодателям заключать с новыми работниками срочные трудовые договоры на период действия военного положения или на период замещения временно отсутствующего работника.

Документ также дает право работодателю на период действия военного положения перевести работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, без его согласия (за исключением перевода на работу в другую местность, где продолжаются активные боевые действия).

Кроме того, работодатель может в период военного положения уволить работника в период его временной нетрудоспособности или отпуска (кроме декретного и по уходу за ребенком) с первого дня после завершения нетрудоспособности или отпуска.

В свою очередь, работник в связи с ведением боевых действий в районе его работы может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе без двухнедельного срока предупреждения (за исключением принудительного привлечения к общественно полезным работам или на объектах критической инфраструктуры).

Документ допускает увеличение нормальной продолжительности рабочего времени в период военного положения до 60 часов в неделю, а для работников с сокращенной продолжительностью рабочего времени – до 50 часов в неделю. Время начала и завершения ежедневной работы определяет работодатель. Кроме того, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха может быть сокращена до 24 часов.

В случае невозможности своевременной выплаты заработной платы из-за боевых действий, срок ее выплаты может быть отсрочен до момента возобновления деятельности предприятия. Кроме того, работодатель освобождается от ответственности за нарушение сроков оплаты труда, если докажет, что причиной стало ведение боевых действий и другие обстоятельства непреодолимой силы.

Закон также позволяет останавливать отдельные положения коллективного договора, отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков, кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком, если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах, принадлежащих к критической инфраструктуре.

В то же время в период военного положения работодатель по просьбе работника может без ограничений предоставлять отпуск без сохранения заработной платы. Закон также содержит статью о приостановлении действия трудового договора.