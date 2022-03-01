НБУ просит руководство SWIFT усилить финансовое давление на россию из-за войны с Украиной и наказать Центробанк рф

Национальный банк Украины обратился к руководству международной системы SWIFT с призывом отключить Центральный банк россии от системы обмена финансовыми сообщениями.

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

«Мы просим SWIFT присоединиться к международному сообществу и усилить финансовое давление на государство-агрессора. Надеемся на вашу поддержку и помощь ради сохранения жизней тысяч украинцев и защиты суверенитета нашей страны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это усилит международную финансовую изоляцию рф и станет действенным инструментом максимального противодействия агрессии россии в финансовой сфере.

Ранее сообщалось, что Евросоюз отключил семь российских банков от SWIFT и запретил ввозить в рф банкноты евро.