В Кабмине подсчитали, что запасов продовольствия в Украине хватит на два года

Заместитель министра агрополитики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий уверяет, что Украине не грозит продовольственный кризис.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Из 30 миллионов гектаров сельхозугодий заминирована только часть, «но эта площадь не критична с точки зрения гарантий продовольственной безопасности». Посевная кампания началась – яровая пшеница и овес сеются.

Овощная группа (борщевой набор) готовится к высадке, пока на 2% территорий. Стратегических запасов продовольствия хватит в Украине на 2 года.

Напомним, 9 марта Украина запретила экспорт зерна и других пищевых продуктов, чтобы предотвратить внутренний гуманитарный кризис.