Британия ввела санкции против основателей банков «Тинькофф», «Сбербанка» и «Альфа-банка»

Великобритания ввела санкции против России за войну в Украине. В частности, в санкционный список попали глава российского «Сбербанка» и основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Британии.

Под санкции попали российских шесть банков, включая «Альфа-банк», соучредителями которого являются ранее попавшие под санкции олигархи Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан.

Среди лиц, попавших под санкции:

- нефтяной магнат-миллиардер Евгений Швидлер,

- основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков,

- глава крупнейшего российского банка Сбербанк Герман Греф,

- приемная дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Полина Ковалева.

С момента вторжения Великобритания ввела санкции в отношении более 1000 физических и юридических лиц в рамках режима санкций против России.