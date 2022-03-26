Список аптек, которые работают 26 марта на Николаевщине

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26.03.2022 09:03

Опубликован список аптечных заведений, которые работают в Николаевской области по состоянию на 26 марта.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Внимание! Аптека может закрыться в связи с воздушной тревогой.

    Фотофакт