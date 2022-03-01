«Дія» запустила раздел для поддержки бизнеса в военное время

В портале «Дія.Бізнес» запустили новый раздел о поддержке бизнеса в условиях войны.

Об этом сообщила пресс-служба портала.

На сайте рассказывается о возможностях, которые помогут бизнесу выжить, сохранить рабочие места и развивать экономику Украины.

В новом разделе «Дія» есть информация о правительственных программах:

– трудоустройство внутри перемещенных лиц, – временное перемещение предприятий, – обзор всех инициатив по релокейту предприятий.

Кредитные программы:

– кредитование предприятий по программе 5–7–9%, – кредитование аграриев, – дополнительная поддержка аграриев.

Экспортная деятельность:

– разъяснение относительно нововведений, – экспорт в условиях войны.

Также на портале вы найдете информацию о налоговых изменениях и поддержке предпринимателей.