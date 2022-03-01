«Дія» запустила раздел для поддержки бизнеса в военное время

прочтения: 2351
26.03.2022 22:24

В портале «Дія.Бізнес» запустили новый раздел о поддержке бизнеса в условиях войны.

Об этом сообщила пресс-служба портала.

На сайте рассказывается о возможностях, которые помогут бизнесу выжить, сохранить рабочие места и развивать экономику Украины.

В новом разделе «Дія» есть информация о правительственных программах:

– трудоустройство внутри перемещенных лиц,

– временное перемещение предприятий,

– обзор всех инициатив по релокейту предприятий.

Кредитные программы:

– кредитование предприятий по программе 5–7–9%,

– кредитование аграриев,

– дополнительная поддержка аграриев.

Экспортная деятельность:

– разъяснение относительно нововведений,

– экспорт в условиях войны.

Также на портале вы найдете информацию о налоговых изменениях и поддержке предпринимателей.

«Объединяемся, чтобы победить! Если у вас есть инициатива, о которой следует рассказать предпринимателям, напишите business@thedigital.gov.ua или в форме обратной связи на портале «Дія.Бізнес», – говорится в сообщении.

    Фотофакт