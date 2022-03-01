«Дія» запустила раздел для поддержки бизнеса в военное время

В портале «Дія.Бізнес» запустили новый раздел о поддержке бизнеса в условиях войны.
Об этом сообщила пресс-служба портала.
На сайте рассказывается о возможностях, которые помогут бизнесу выжить, сохранить рабочие места и развивать экономику Украины.
В новом разделе «Дія» есть информация о правительственных программах:
– трудоустройство внутри перемещенных лиц,
– временное перемещение предприятий,
– обзор всех инициатив по релокейту предприятий.
Кредитные программы:
– кредитование предприятий по программе 5–7–9%,
– кредитование аграриев,
– дополнительная поддержка аграриев.
Экспортная деятельность:
– разъяснение относительно нововведений,
– экспорт в условиях войны.
Также на портале вы найдете информацию о налоговых изменениях и поддержке предпринимателей.
«Объединяемся, чтобы победить! Если у вас есть инициатива, о которой следует рассказать предпринимателям, напишите business@thedigital.gov.ua или в форме обратной связи на портале «Дія.Бізнес», – говорится в сообщении.