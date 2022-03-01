Пражский зоопарк передал николаевскому зверинцу чек на 10 тысяч евро

В субботу, 26 марта, Николаевскому зоопарку передали помощь в размере 10 тысяч евро.

Об этом сообщил директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек.

Чек на 10 000 евро для зоопарка в Николаеве вручили послу Украины Евгению Перебийнис на старте основного сезона Пражского зоопарка.

Директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий поблагодарил пражских коллег за поддержку.

«Спасибо за Вашу поддержку Николаевского зоопарка. Это настоящий акт гуманизма. Ваша позиция укрепляет нас в уверенности в нашей и вашей победе», - написал он.

Отметим, что мэр Николаева Александр Сенкевич неоднократно призывал горожан поддержать зоопарк финансово во время войны, купив билеты. Деньги должны пойти на приобретение еды для животных.

Напомним, как 7 марта в Николаевский зоопарк прилетели вражеские снаряды. Животные не пострадали. Ранее Николаевский зоопарк получил гуманитарную помощь от европейских зоопарков.

Также сообщалось, что Николаевский зоопарк выходит из Евроазиатской ассоциации.