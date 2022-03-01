Бойцы территориальной обороны получили право на повышение пенсии, – Минсоцполитики

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что лица, входящие в состав добровольческих формирований территориальных общин, имеют право на повышение нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для военнослужащих из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

Об этом сообщили в Минсоцполитике.

В случае гибели лиц, входящих в состав добровольческих формирований территориальных общин, при выполнении задач, необходимых для обеспечения обороны Украины, членам их семей также предоставлено право на повышение нормы пенсионного обеспечения, предусмотренное для членов семей погибших военнослужащих.

Кроме этого, лицам, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных общин и принимают непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, предоставлено право на назначение досрочной пенсии по возрасту по достижении мужчинами 55 лет, женщинами - 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Эти изменения вступили в силу с 21 марта 2022 года в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об уточнении норм, регулирующих вопрос определения категорий лиц, признаваемых ветеранами войны и членами семей погибших Защитников и Защитниц Украины, и предоставление им социальных гарантий» от 15 марта 2022 г. № 2121-IX.