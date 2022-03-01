Правительство ограничило стоимость премиального топлива на АЗС в Украине

Кабинет Министров установил, что цена премиального топлива (с улучшенными показателями качества) не может более чем на 5% превышать цену обычного топлива.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Telegram.

«Правительство сделало еще один шаг для стабилизации топливного рынка. Принято постановление, регламентирующее, что цена на так называемое «премиальное топливо» не может более чем на 5% превышать цену обычного топлива. Таким образом, мы нивелируем возможность для некоторых АЗС ставить необоснованно высокие цены», - написал Шмыгаль.

Он отметил, что несколько недель назад правительство и парламент предприняли ряд шагов, чтобы стабилизировать цены на бензин и насытить рынок достаточным количеством топлива и сейчас можно сказать, что эти решения принесли результат - цены снизились на 5-10 гривен и топливо появилось на многих АЗС.

Шмыгаль подчеркнул, что сегодняшняя цена на топливо позволяет топливным компаниям получать справедливую маржу, а значит, продолжать работать.

Напомним, что ранее Верховная рада приняла правительственный законопроект об отмене акциза на топливо и снижение ставки НДС с 20% до 7%.