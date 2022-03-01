Кабмин Украины ограничил срок подачи заявок на ₴6,5 тысяч помощи от государства

В Украине ограничили срок подачи заявок на помощь от государства в рамках программы «єПідтримка» – 6,5 тысяч гривен для украинцев, которые из-за войны потеряли работу.

Об этом сообщается в постановлении Кабинета министров Украины №367 от 26 марта 2022 года.

«Установить, что последним днем подачи запросов (заявок) для получения помощи в рамках программы «єПідтримка» является 31 марта 2022», - говорится в постановлении.

Напомним, что помощь в рамках этой программы могут получить жители областей, которые затронула агрессия РФ. Помощь выплачивают ФЛП и наемным работникам, если те до войны платили налоги в бюджет.