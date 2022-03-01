Министр соцполитики разъяснила вопрос с оплатой коммуналки и субсидиями

В Министерстве социальной политики Украины рассказали о выплате субсидий и оплате за коммунальные услуги в военное время.

Об этом сообщает «Новое время».

- Субсидии, равно как и другие социальные пособия, начисляются и выплачиваются. И все назначенные субсидии будут выплачиваться до конца отопительного сезона, – отметила министр соцполитики Марина Лазебная. - По закону – субсидия не назначается, если просрочена задолженность за коммунальные услуги за более чем три месяца на сумму свыше 680 гривен, - сказала Лазебная.

Она отметила, что поскольку в Украине субсидию назначают сроком до даты окончания отопительного или неотапливаемого сезона, наличие задолженности будет анализироваться органами социальной защиты населения в мае текущего года. Поэтому фактически до мая получатель может рассчитываться за коммунальные услуги с удобной периодичностью.