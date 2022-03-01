Выплаты внутренним переселенцам в Украине начнутся уже в апреле, - министр соцполитики

Прямые денежные выплаты от государства внутренне перемещенным лицам в Украине планируют начать в начале апреля.
Об этом сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная, пишет «УНИАН».
Она призвала людей регистрироваться и не терять время. Лазебная уточнила, что программа прямых выплат касается не только тех, кто переместился из региона, где идут боевые действия, в другие области, но и тех, кто переместился в пределах одной области, одного региона.
- Почему людям нужно регистрироваться? Потому что все программы, которые уже введены правительством, которые в дальнейшем будут расширяться, модернизироваться – они все будут привязаны к этому статусу внутренне перемещенного лица, – подчеркнула Лазебная.
Переселенцы могут пойти и зарегистрироваться в органах социальной защиты районных госадминистраций, городских администраций, районных в городах, сельских и поселковых советах.
- Мы сегодня расширили все эти возможности для того, чтобы человек пришел в любой уголок, где есть орган социальной защиты или уполномоченное лицо. У них у всех есть инструмент, как зарегистрировать человека и предоставить ему справку о том, что он взят на учет. Немного позже, надеюсь на следующей неделе, люди смогут это сделать и онлайн через портал «Дія», – сказала Лазебная.
- Но люди знают, что март уже заканчивается и могут не успеть встать на учет, чтобы получить помощь за текущий месяц. Мы продлили срок регистрации до 14 апреля. Люди зарегистрируются до 14 апреля, подадут соответствующие заявления и реквизиты на свои банковские счета и получат помощь на проживание за полный месяц март, – отметила Лазебная.