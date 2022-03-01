Выплаты внутренним переселенцам в Украине начнутся уже в апреле, - министр соцполитики

Прямые денежные выплаты от государства внутренне перемещенным лицам в Украине планируют начать в начале апреля.

Об этом сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная, пишет «УНИАН».

Она призвала людей регистрироваться и не терять время. Лазебная уточнила, что программа прямых выплат касается не только тех, кто переместился из региона, где идут боевые действия, в другие области, но и тех, кто переместился в пределах одной области, одного региона.

- Почему людям нужно регистрироваться? Потому что все программы, которые уже введены правительством, которые в дальнейшем будут расширяться, модернизироваться – они все будут привязаны к этому статусу внутренне перемещенного лица, – подчеркнула Лазебная.

Переселенцы могут пойти и зарегистрироваться в органах социальной защиты районных госадминистраций, городских администраций, районных в городах, сельских и поселковых советах.

- Мы сегодня расширили все эти возможности для того, чтобы человек пришел в любой уголок, где есть орган социальной защиты или уполномоченное лицо. У них у всех есть инструмент, как зарегистрировать человека и предоставить ему справку о том, что он взят на учет. Немного позже, надеюсь на следующей неделе, люди смогут это сделать и онлайн через портал «Дія», – сказала Лазебная.