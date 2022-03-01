Разрушены дома, дороги, ТРЦ, социальные учреждения, аэропорты и заводы: Месяц войны нанес Украине ущерба на 63 миллиарда долларов

Экономика Украины за чуть более месяца войны понесла немалые потери. Киевская школа экономики подсчитала сумму ущерба, нанесенного государству.

Об этом сообщает Верховная Рада.

«С начала военной агрессии России 24 февраля, в Украине повреждены или разрушены дороги (сумма потерь – $27,5 миллиардов), по меньшей мере 4431 жилой дом ($13,4 миллиарда), 92 завода/предприятия ($2,9 миллиардов), 378 учебных заведений ($601 миллион), 138 заведений здравоохранения ($2,5 миллиарда), восемь гражданских аэропортов ($6,8 миллиардов) и 10 военных аэродромов ($390 миллионов), 11 ТРЦ ($188 миллионов), семь ТЭС/ГЭС ($101 миллион). Сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в ходе войны, по состоянию на 24 марта, по информации Киевской школы экономики (KSE), достигла 1,8 триллиона гривен или 63 миллиарда долларов», - сказано в сообщении.

Члены Комитета по вопросам экономического развития вместе с представителями Правительства и бизнеса обсудили неотложные проблемы и обратили внимание на основные вызовы во время военного положения.

По результатам совещаний были предложены практические решения, в частности:

- о координации работы между органами государственной власти и консолидации экспертных усилий;

- упрощение процедуры публичных закупок государственными компаниями ОПК;

- поддержка и стимулирование ритейла, компаний и специалистов, работающих в зоне ведения боевых действий;

- импортозамещение сырья, ресурсов или компонентов, происходивших из РФ;

- упрощенная процедура пользования государственным и коммунальным имуществом для вынужденно перемещенного бизнеса;

- создание «территорий экономического обновления» на базе индустриальных парков или других кластеров, резиденты которых получат административные, налоговые, таможенные и фискальные стимулы и т.д.

Отдельные из обсужденных вопросов получили свое воплощение в конкретных законопроектах и принятых Верховной Радой Украины законах.