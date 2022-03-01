Зеленский заявил, что нейтралитет Украины рассмотрят на референдуме, но сначала РФ должна вывести войска

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова идти на нейтралитет, но РФ должна вывести свои войска. Кроме того, принятие решения о нейтралитете займет месяцы.

Об этом Зеленский заявил в интервью российским СМИ.

Президент рассчитывает, что будет подписан серьезный международный договор, который даст гарантии Украине.

- Который будет подписан… всеми гарантами этой безопасности. Он обязательно должен быть ратифицирован парламентами стран-гарантов. И обязательно должен быть референдум в Украине. Почему? Потому что у нас есть закон про референдумы. Мы приняли его. Изменения того или иного статуса… А гарантии безопасности предполагают изменения конституционные. Понимаете, да? Конституционные изменения. Это две сессии.

- Две сессии – это год. Представляете, насколько это все может быть долго? Это я говорю не про референдум, я говорю вообще про конституционные изменения. Референдум – шаг быстрее, чем Конституцию изменить. Российской стороне нужны гарантии, что это произойдет. Поэтому референдум – потому что только народ может принять решение, что будет такой статус и такие гаранты. Референдум произойдет в течение нескольких месяцев, а изменения в Конституции будут происходить минимум год согласно действующему законодательству. Минимум год.

По мнению Зеленского, у него с Путиным должна быть договоренность об отводе войск.

- Гарантеры ничего подписывать не будут, если у нас стоят войска. Почему я считаю, что войну можно быстро закончить – и тянет только Путин и его окружение… Потому что… Джонсон, Байден, Дуда, Эрдоган? Кто сядет о чем-то говорить, если стоят войска? Кто что-то подпишет? Ничего не будет, это невозможно. Поэтому не надо ждать изменений в законе. Поэтому когда российская сторона [говорит]: давайте сначала изменим закон, а потом выведем танки… Не глубоко понимающие политические процессы с точки зрения закона. Поэтому мы договориться должны с президентом Российской Федерации, а чтобы договориться, ему надо своими ногами выходить оттуда, где он там есть – и прийти на встречу ко мне в любую точку мира, кроме… Считаю беспредметной встречу в Беларуси, в России, в Украине, и встречи наших делегаций это еще раз подчеркивают. Они больше политически беспредметные. Это три конфликтующие стороны на сегодня, так или иначе, - отметил Зеленский.