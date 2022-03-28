Украинцы через «Дію» собрали уже более 200 миллионов гривен в поддержку военных

Более 200 миллионов гривен удалось собрать на украинскую армию через приложение «Дія». Отмечается, что поддержка военных очень важна.
Об этом сообщил министр цифровой политики Михаил Федоров.
Все донаты идут в фонд «Вернись живым», за которые украинский военный фонд уже передал:
- 3680 единиц ночной и дневной оптики (тепловизоры, теплоприцелы, тепловизионные насадки, ПНБ, оптические прицелы, бинокли)
- 12 206 бронежилетов
- 5660 шлемов
- 11 905 средств связи и 357 шлюзов к ним
- 391 мобильный роутер
- 2372 квадрокоптера
– 11 шт. военных беспилотных авиационных комплексов
- 1365 ноутбуков
- 1173 смартфона (для операторов БПЛА)
- 426 телевизоров и мониторов для мобильных и стационарных командных пунктов
- 697 планшетов для операторов БПЛА и артиллеристов
- 1158 единиц другой оргтехники (компьютеры, стационарные телефоны, принтеры, компьютерные мыши, точки доступа и т.п.)
- 73 автомобиля
- 1317 генераторов для питания
- 144 источника бесперебойного питания
Он поблагодарил всех, кто помогает украинской армии, а также выразил уверенность, что можно собрать больше.