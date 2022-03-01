На портале «Дія» возобновили возможность регистрации бизнеса – министр Федоров призвал поддерживать экономику страны во время войны

На портале государственных услуг «Дія» вновь доступна услуга регистрации бизнеса, которая была отключена 24 февраля из-за вторжения рф.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Как известно, с начала войны реестр выключили, чтобы данные украинцев были в полной безопасности. Сейчас Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований снова работает, и можно подавать заявку на автоматическую регистрацию ФОП.
«Для этого авторизуйтесь на портале по ссылке. Заполните онлайн-форму, проверьте и подтвердите свои данные КЭП. Это занимает 10 минут, и далее ваше заявление автоматически поступает в реестр физлиц-предпринимателей, обработка занимает менее 2 секунд. Открывайте свое дело, поддерживайте экономику страны во время войны», - написал Федоров.