Правительство Польши приняло решение, которым заблокировало ввоз российского угля в страну

Правительство Польши приняло нормативно-правовые акты, блокирующие ввоз угля из России на национальном уровне.

Об этом сообщает телеканал TVN24, пишет «Европейская правда».

- Мы не можем больше ждать решения Евросоюза, - сказал официальный представитель правительства Петр Мюллер.

Во вторник правительство приняло законопроект о специальных решениях по противодействию агрессии в Украине.

– Мы пошли дальше тех положений, которые предлагались к этому закону, то есть ввели положения, блокирующие ввоз угля из России на национальном уровне. Это будет внесено непосредственно в закон, – заявил Мюллер.

- Мы понимаем, что это может вызвать юридические сомнения. К сожалению, обоснованы сомнения, но мы не можем больше ждать реакции Евросоюза по этому поводу, - добавил он.

Он добавил, что польские госкомпании "практически не зависят от импорта российского угля".

– Но есть и частные лица, осуществляющие такой импорт, мы хотели бы этого не допустить. За нарушение этих правил также будут предусмотрены финансовые санкции, - сообщил он.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал государства – поставщиков энергоресурсов, в частности Государство Катар, наращивать производство энергоносителей, чтобы лишить Россию возможностей для энергетического шантажа и таким образом внести свой вклад в стабилизацию ситуации в Европе.

Также стоит напомнить, что Венгрия не хочет отказываться от российских нефти и газа. По словам премьер-министра страны, это обвалит экономику Венгрии.