Уже 3,3 миллиона украинцев получили помощь в рамках проекта «єПідтримка» – выплачено ₴22 миллиарда

В рамках выплат 6500 грн по программе «єПідтримка» уже 3,3 миллиона украинцев получили деньги - в целом выплатили 22 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Минцифры.

«С начала запуска услуги мы уже получили 4,4 миллиона заявок в Дії на єПідтримку», - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что подать заявку на 6500 грн можно до 31 марта включительно.

«єПідтримка будет поступать до тех пор, пока все не получат средства», - пояснили в ведомстве.

Услуга доступна для наемных работников, за которых оплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия. Денежные средства можно тратить без ограничений, а также снимать в банкоматах или перечислять на другие карты.