В Кабмине разъяснили, что в регионах, где из-за войны невозможно выплачивать пенсии, начисления перенесут на следующий период

В регионах, где из-за боевых действий технически невозможно выплачивать пенсии, начисления будут перенесены на следующий период.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

Отмечается, что невозможность (в том числе техническая) доставки АО «Укрпочта» пенсий, денежной помощи на территории, где проводятся боевые действия и определенные Минрегионом, включая потерю сведений на выплату пенсий, денежной помощи, отсутствие наличных средств, удостоверяется соответствующей военно-гражданской администрацией.

«Невыплаченные суммы пенсий, денежного пособия включаются в выплату в последующих выплатных периодах», - говорится в сообщении.

Также Кабмин рекомендует НБУ и АО Ощадбанк вместе с Минфином обеспечить подкрепление АО «Укрпочта» и уполномоченных банков наличными наличными национальной валюты для своевременного получения соответствующих сумм пенсий и денежной помощи их получателями.

«25 марта 2022 для выплаты пенсий через текущие счета получателей в банках и АО «Укрпочта» в Луганской и Черниговской областях Пенсионный фонд Украины направил 2,9 млрд грн», - сообщает Кабмин.

Отдельно рекомендуется уполномоченным банкам вместе с АО «Укрпочта”, предприятиями/физическими лицами – предпринимателями создать условия для беспрепятственного снятия наличных средств получателями пенсий и денежной помощи, получающих такие выплаты через счета в уполномоченных банках, в том числе с использованием платежных терминалов.