Из зоны активных боевых действий переместили 120 предприятий – Гетьманцев

Количество перемещенных из зоны активных боевых действий предприятий по госпрограмме эвакуации достигло 120, из них 48 уже возобновили работу на новом месте.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев в Telegram.

«Эвакуация предприятий из зоны боевых действий западнее нашего государства успешно продолжается. 120 предприятий перемещены», – сообщил Гетьманцев.

По его данным, на 29 марта получено 1186 заявок по программе эвакуации, из которых 400 передано на транспортировку.

Как ранее сообщало Минэкономики, программа перемещения украинского производства стартовала в середине марта.

Несмотря на заявления России, целью ее так называемой «спецоперации» в Украине не являются гражданские объекты, войска РФ ежедневно обстреливают гражданские и промышленные зоны, нанося значительные разрушения инфраструктуре. Сейчас трудно назвать сумму нанесенного Украине из-за действий агрессора ущерба, поскольку обстрелы не прекращаются.