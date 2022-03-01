Лизингодатели Ирландии расторгли все договоры аренды с авиакомпаниями из рф

Все ирландские арендодатели расторгли договоры аренды с российскими авиакомпаниями к крайнему сроку санкций Европейского Союза и добились «некоторых успехов» в возвращении своих самолетов.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

О расторжении вех договоров с авиакомпаниями из РФ заявил изданию представитель сектора лизингодателей Ирландии.

Крупнейшая в мире компания, предоставляющая самолеты в лизинг, Aircraft Leasing Ireland (ALI), заявила, что все ее компании-члены полностью соблюдают санкции.

Брюссель дал арендодателям срок до понедельника, 28 марта, чтобы расторгнуть текущие договоры аренды в России в условиях жестких санкций, введенных после вторжения Москвы в Украину.

Ирландским лизингодателям принадлежит более 60% мирового парка арендованных самолетов.

«События в России беспрецедентны и продолжают развиваться», — говорится в заявлении ALI.

Там уточнили, что последние недели были сложными для лизинговых компаний, стремящихся вернуть себе самолеты, и что на сегодняшний день они добились "ограниченного успеха".

Компания AerCap заявила, что по состоянию на конец 2021 года 5% ее флота было арендовано авиакомпаниями из России.

По данным консалтинговой компании IBA, на момент введения санкций на долю AerCap приходилось 142 из 515 самолетов, арендованных российскими перевозчиками за рубежом.

78 самолетов, переданных в лизинг российским перевозчикам, уже были задержаны за границей и не будут возвращаться в Россию.