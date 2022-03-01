Королева Великобритании Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике, посетив службу в Вестминстерском аббатстве.

Об этом сообщает Instagram королевской семьи.

Служба была посвящена памяти герцога Эдинбургского Филиппа, умершего в апреле 2021 года.

«Во время службы отдали дань уважения вкладу герцога Эдинбургского в общественную жизнь и неизменной поддержке более 700 благотворительных организаций, с которыми Его Королевское Высочество был связан на протяжении всей своей жизни», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в прошлом году некоторые мероприятия на похороны принца Филиппа провести не удалось из-за коронавирусных ограничений. Их проводят сейчас.

Кроме того, в Великобритании в 2022 году отмечается 70-летие восхождения Елизаветы II на престол. Основные празднества пройдут в июне. Но пока не ясно, как сама королева будет принимать в нем участие.

95-летняя Елизавета II прибыла на мероприятие в сопровождении своего сына принца Эндрю, опираясь на трость. Королева была одета в темно-зеленое пальто с брошью. Ее дочь принцесса Анна и невестка герцогиня Корнуолльская Камилла тоже предпочли темно-зеленые наряды.