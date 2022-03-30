Убытки Украины от разрушения инфраструктуры составили $500 миллиардов

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что убытки инфраструктуры за месяц войны составили 500 миллиардов долларов.

Такие данные он озвучил в эфире национального марафона.

- Многие объекты полностью разрушены, дороги мосты, аэропорты, это десятки миллиардов, некоторые предприятия разрушены полностью, технологии потеряны, - сказал он.

Министр рассказал, что восстанавливать Украину планируют за счет замороженных санкциями активов РФ и помощи западных партнеров.

По его словам, самое важное сейчас перестроить логистику экспорта продуктов аграрной промышленности. В министерстве рассчитывают перевозить зерно наземным транспортом, ведь порты, за счет которых осуществлялся экспорт ранее, заблокированы российскими войсками.

Напомним, по информации премьер-министра Дениса Шмыгаля, сокращение украинской экономики по итогам месяца полномасштабной войны оценивается в 35% и выше, а общий ущерб с учетом будущих периодов достигает триллиона долларов.