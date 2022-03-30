В рамках санкций Люксембург заморозил российские активы на 2,5 миллиарда евро.

Об этом сообщает Министерство финансов Люксембург.

«Глава Минфина Юрико Бакес проинформировала парламент о процессе имплементации санкций ЕС против России в Люксембурге. На сегодняшний день операторы в Люксембурге заморозили активы на 2,5 миллиарда евро», — говорится в сообщении.

Известно, что ранее российские активы заморозила Швейцария, среди них - ряд объектов недвижимости в кантонах, которые служили туристическими курортами.

До этого Франция заморозила активы Центробанка России на общую сумму 22 миллиарда евро.