В рамках санкций Люксембург заморозил российские активы на 2,5 миллиарда евро.
Об этом сообщает Министерство финансов Люксембург.
«Глава Минфина Юрико Бакес проинформировала парламент о процессе имплементации санкций ЕС против России в Люксембурге. На сегодняшний день операторы в Люксембурге заморозили активы на 2,5 миллиарда евро», — говорится в сообщении.
Известно, что ранее российские активы заморозила Швейцария, среди них - ряд объектов недвижимости в кантонах, которые служили туристическими курортами.
До этого Франция заморозила активы Центробанка России на общую сумму 22 миллиарда евро.