Исполком повысил стоимость проезда в Николаеве – в «маршрутках» от 9 до 14 гривен, а в коммунальном транспорте от 7 до 12 гривен

Исполнительный комитет Николаевского городского совета во вторник, 29 марта, согласовал повышение стоимость проезда в общественном транспорте.

Об этом свидетельствуют решения, опубликованные на сайте мэрии.

В документах указывается, что стоимость проезда повысится с 12 апреля и связано это с ростом стоимости материальных ресурсов, размера минимальной заработной платы, горюче-смазочных материалов.

Так, тариф на проезд в маршрутных такси по прежнему зависит от километража маршрута:

до 10 км – не выше 9,00 гривен;

свыше 10 км – не выше 10,00 гривен.

Стоимость проезда в отдаленные микрорайоны будет составлять от 10 до 14 гривен, а именно:

до микрорайона Варваровка – не выше 10,00 гривен;

до микрорайона Матвеевка – не выше 12,00 гривен;

до микрорайона В. Корениха – не выше 12,00 гривен;

до микрорайона М. Корениха – не выше 14,00 гривен.

Проезд для школьников будет в период учебного года остается в размере 5 гривен.

Тариф для коммунальных автобусов будет таким:

до 10 км – не выше 7,00 гривен;

более 10 км – не выше 8,00 гривен. до микрорайона Варваровка – не выше 8,00 гривен;

до микрорайона Матвеевка и Большая Корениха – не выше 10,00 гривен;

до микрорайона Малая Корениха – не выше 12,00 гривен

Стоимость билета на проезд в трамваях и троллейбусах составит 8 гривен, однако цена также будет зависеть и от способа покупки билета: 8 гривен – если покупать билет у водителя и по 7 гривен – при условии покупки билета в специализированных точках продажи или при покупке билета онлайн.