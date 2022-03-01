Украинцы за сутки зарегистрировали через «Дію» более тысячи новых бизнесов

Только за сутки после возобновления авторегистрации ФЛП через приложение «Дія» украинцы зарегистрировали более тысячи новых бизнесов.

Об этом сообщил министр цифровой политики Михаил Федоров.

Михаил Федоров напомнил, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину Единый государственный реестр был отключен, чтобы данные украинцев были в полной безопасности. В настоящее время работа ЕГР возобновлена, а автоматическая регистрация бизнеса возможна на портале «Дія».

«В топе по популярности – ФЛП, предоставляющие информационные услуги, ИТ-сфера и розничная торговля – исследовали в OpenDataBot. Возобновляем Украину вместе!» - написал Федоров.

Как известно, 28 марта на портале «Дія» возобновили возможность регистрации бизнеса – министр Федоров призвал поддерживать экономику страны во время войны.