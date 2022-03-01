Портрет учительницы из Харьковщины, пострадавшей от обстрела оккупантами, продали за $100 тысяч – деньги пойдут на помощь ВСУ

В США продали портрет учительницы из Чугуева на Харьковщине Елены Курило, которая пострадала в результате авиаатаки оккупантов.

Об этом сообщила в Facebook художница из Лос-Анджелеса Женя Гершман, которая нарисовала портрет педагога по фото Вольфганга Швана.

Картина ушла с молотка 29 марта на престижном американском аукционе Heritage Auctions за 100 тысяч долларов. Это были 10-дневные онлайн-торги.

Аукционисты и художница решили, что деньги будут направлены на покупку амуниции для украинских защитников.