Портрет учительницы из Харьковщины, пострадавшей от обстрела оккупантами, продали за $100 тысяч – деньги пойдут на помощь ВСУ

В США продали портрет учительницы из Чугуева на Харьковщине Елены Курило, которая пострадала в результате авиаатаки оккупантов.
Об этом сообщила в Facebook художница из Лос-Анджелеса Женя Гершман, которая нарисовала портрет педагога по фото Вольфганга Швана.
Картина ушла с молотка 29 марта на престижном американском аукционе Heritage Auctions за 100 тысяч долларов. Это были 10-дневные онлайн-торги.
Аукционисты и художница решили, что деньги будут направлены на покупку амуниции для украинских защитников.
«Искусство борется против войны в Украине. Я снова начала верить в профессию художника. Эта фотография покорила мир. Это образ женщины, чье лицо походило на поле битвы. Интересно, что героиня портрета в день закрытия аукциона смогла сделать операцию, чтобы возобновить зрение», – написала художница.