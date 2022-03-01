В Николаеве вернут плату за проезд в коммунальном транспорте

В Николаеве с понедельника, 4 апреля, вернут плату за проезд в коммунальном транспорте – трамваях, троллейбусах и зеленых автобусах.
Об этом во время эфира в социальных сетях сказал мэр Николаева Александр Сенкевич.
- С понедельника нам придется возвращать платный проезд в коммунальном транспорте или останавливать его работу. Решили запустить коммунальный транспорт с деньгами. Поэтому, с понедельника начинаем. Понимаю, что сейчас тяжелое время для людей, но и сложное для транспортных предприятий. Мы либо просто не сможем пускать транспорт на линии, или придется платить. Выход такой, - сказал Сенкевич.