Япония с 5 апреля запрещает экспорт предметов роскоши в рф из-за вторжения в Украину

Япония утвердила запрет на экспорт дорогостоящих автомобилей и других товаров в Россию в рамках экономических санкций в связи с ее вторжением в Украину.

Об этом сообщает издание Kyodo News.

Кабинет премьер-министра Фумио Кисиды пересмотрел соответствующее постановление о введении эмбарго 5 апреля, которое также распространяется на ювелирные изделия и художественные произведения. Аналогичные меры уже приняли США и страны-члены Евросоюза.

«Мы будем работать с международным сообществом, включая страны Большой семерки, над введением жестких санкций», - заявил на пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

По данным правительства, автомобили составляют значительную часть поставок в Россию из Японии, которые в 2020 году составили 5 миллиардов долларов.

Присоединившись к Соединенным Штатам и европейским странам, Япония также решила лишить Россию статуса «наибольшего содействия», который предоставил Москве лучшие условия торговли ключевыми продуктами в соответствии с правилами Всемирной торговой организации.