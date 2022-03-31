МВД Украины частично восстановило работу сервисных центров – в частности, регистрацию автомобилей

В Украине восстановили ​​услугу по перерегистрации транспортного средства при оформлении договора купли-продажи в сервисном центре МВД.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Тысячи людей ежедневно обращались в сервисные центры МВД с просьбой возобновить перерегистрацию транспортных средств, ведь многие граждане остались без средств передвижения.

Также граждане могут сдавать экзамены на водительские права по категориям С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1Е, DE.

Лицам, прошедшим обучение в автошколе, будет доступен теоретический экзамен на категорию В. А впоследствии будет восстановлена ​​сдача и практического экзамена на дорогах общего пользования.

Ранее правительство отменило сдачу практического экзамена в сервисном центре МВД на автоплощадке, кроме категорий А1, А, В1.